Рязанская прокуратура вынесла представление начальнику УФСИН

В Рязани прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверила, как соблюдаются права осужденных.

Рязанская прокуратура вынесла представление начальнику УФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В Рязани прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверила, как соблюдаются права осужденных.

В нескольких колониях администрация передавала различные функции осужденным. Например, некоторые осужденные распределяли производственные задания другим осужденным, вели учет выполненной работы и контроль выхода на работы.

Также в исправительных учреждениях осужденный, выполняя обязанности уборщика служебных помещений, имел доступ к персональным данным других осужденных, а также к изготовлению и ведению служебной документации (контрольные карточки).

Некоторым осужденным разрешали использовать запрещенные в колонии предмеры: электронную книгу с выходом в интернет, а также электронную книгу с функцией аудиозаписи.

В связи с этим, начальнику УФСИН России по Рязанской области внесено представление об устранении выявленных нарушений. В настоящий момент представление находится в стадии рассмотрения.