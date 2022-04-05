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Рязанку задержали за хранение наркотиков
На 23-летнюю девушку, ведущую себя подозрительно, обратили внимание патрульные.

Рязанку задержали за хранение наркотиков. Об этом сообщило региональное ГУ МВД.

На улице Вокзальной в Рязани правоохранители обратили внимание на девушку, ведущую себя подозрительно: она что-то долго искала на газоне около подъезда и оглядывалась вокруг. После она подняла находку и спрятала в сумочку.

Увидев полицейских, девушка начала вести себя беспокойно. Патрульные предположили, что предметом может оказаться сверток с наркотиками. Девушку попросили предъявить содержание. После ее задержали.

На место выехала следственно-оперативная группа. 23-летнюю рязанку передали полицейским, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Экспертиза показала, что вещество является производным N-метилэфедрона массой 0,38 грамма.

На девушку завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков). Ей грозит до трех лет лишения свободы.