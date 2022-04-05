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Россияне пытались незаконно вывезти из страны более 100 миллионов рублей за месяц
Средства были либо не задекларированы, либо превышали установленный лимит.

Россияне пытались незаконно вывезти из страны более 100 миллионов рублей за месяц. Об этом пишет газета «Известия».

Федеральная таможенная служба сообщила, что с 24 февраля по 31 марта россияне пытались незаконно вывезти из страны 104 млн рублей как в рублях, так и в долларах и евро: средства были либо не задекларированы, либо превышали установленный лимит.

Всего таможня зафиксировала 1 078 нарушений (при вывозе и при ввозе денег) на сумму 158 млн руб. Популярными направлениями для вывоза денег стали Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль и страны Средней Азии.

В прошлом году за аналогичный период таможня зарегистрировала 489 попыток нелегального вывоза денег на сумму 67 млн рублей и 326 попыток нелегального ввоза на 57 млн рублей.