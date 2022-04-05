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Роспотребнадзор разъяснил правила проведения выпускных в школах и детских садах
Госорган отреагировал на сообщение рязанки, которая оставила комментарий на странице губернатора Николая Любимова. Она попросила убрать все ограничения во время проведения выпускных в школах и детских садах. По ее мнению, они лишь «разделяют народ».

Роспотребнадзор разъяснил, как в этом году будут проходить выпускные в школах и детских садах. Об этом пресс-служба федерального органа рассказала на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Ранее на странице главы региона рязанка предложила убрать все ограничения во время проведения выпускных в школах и детских садах. По ее мнению, они лишь «разделяют народ».

«Здравствуйте! Николай Викторович, близится пора выпускных в школах и садах. Может быть пора убрать все ограничения?.. Сейчас непростое время, и если мамы будут вместе со своими детьми, это как нельзя лучше сплотит всех нас!» — написала она.

В свою очередь на комментарий отреагировала пресс-служба федерального Роспотребнадзора. Госорган пояснил, что ранее ограничения не вводились, но все мероприятия должны быть организованы с соблюдением всех санитарных правил.

«Ограничения на посещение родителями выпускных в детских садах и школах не вводились, но данное мероприятие должно быть организовано в соответствии с санитарными правилами, в том числе с соблюдением масочного режима, социальной дистанции», — говорится в сообщении.