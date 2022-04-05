Роспотребнадзор: отменять масочный режим в Рязанской области преждевременно из-за омикрона
Это связано с высокой степень заразности штамма.
Роспотребнадзор заявил, что отменять масочный режим в Рязанской области преждевременно. Сообщение ведомства опубликовали в соцсетях в понедельник, 4 апреля.
«Учитывая высокую степень заразности штамма „омикрон“ снять ограничения, связанные с отменой масочного режима преждевременно», — говорится в сообщении.
При этом Роспотребнадзор отметил снижение уровня заболеваемости ковидом в регионе.
Ведомство посчитало, что ношение масок помогает снизить риск передачи инфекции.