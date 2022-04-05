Роспотребнадзор: отменять масочный режим в Рязанской области преждевременно из-за омикрона

Это связано с высокой степень заразности штамма.

Роспотребнадзор заявил, что отменять масочный режим в Рязанской области преждевременно. Сообщение ведомства опубликовали в соцсетях в понедельник, 4 апреля.

«Учитывая высокую степень заразности штамма „омикрон“ снять ограничения, связанные с отменой масочного режима преждевременно», — говорится в сообщении.

При этом Роспотребнадзор отметил снижение уровня заболеваемости ковидом в регионе.

Ведомство посчитало, что ношение масок помогает снизить риск передачи инфекции.