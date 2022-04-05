Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
Срд, 06
Чтв, 07
ЦБ USD 83.35 -0.24 06/04
ЦБ EUR 91.73 -0.66 06/04
Нал. USD 77.00 / 90.00 09:03
Нал. EUR 80.00 / 95.00 09:03
Новости
Публикации
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Потребност...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
4 часа назад
253
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
8 839
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
5 056
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
16 956
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов
Также ведомство требует объяснить причину введения ограничений в отношении российских госорганов.

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщается в telegram-канале ведомства.

Также ведомство требует объяснить причину введения ограничений в отношении российских госорганов.

«По имеющимся данным, американский поисковик Google исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации», — говорится в сообщении.