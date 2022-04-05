Роскомнадзор потребовал от Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов
Также ведомство требует объяснить причину введения ограничений в отношении российских госорганов.
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов. Об этом во вторник, 5 апреля,
Также ведомство требует объяснить причину введения ограничений в отношении российских госорганов.
«По имеющимся данным, американский поисковик Google исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации», — говорится в сообщении.