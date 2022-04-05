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Роскомнадзор обязал «Википедию» удалить фейки о спецоперации на Украине
Ранее Роскомнадзор уже просил «Википедию» удалить информацию о событиях на Украине, однако они это не сделали. Теперь интернет-ресурсу грозит штраф в размере 4 миллионов рублей.

Роскомнадзор выдвинул требование администрации «Википедии» ограничить распространение недостоверной информации о ходе военной спецоперации на Украине. Об этом в понедельник, 4 апреля, говорится на сайте органа.

«В последнее время на „Википедии“ стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. „Википедия“ стала новой линией постоянных информационных атак на россиян. Авторы размещенных на Википедии статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией. В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий», — говорится на сайте.

Ранее Роскомнадзор уже просил «Википедию» удалить информацию о событиях на Украине, однако они это не сделали. Теперь интернет-ресурсу грозит штраф в размере 4 миллионов рублей.