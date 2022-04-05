Разработки ученых Рязанского агроуниверситета признали лучшими на международном салоне

В конце марта закончился XXV Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед 2022». За 25-летний период ежегодного проведения он стал стартовой площадкой для выхода на рынок новых изобретений и технологий в самых разных сферах экономики. Участником смотра стал РГАТУ имени Костычева.

В 2022 году в номинации «Лучшее изобретение в интересах агропромышленного комплекса Российской Федерации» за проект «Устройство для упаковки сельскохозяйственных продуктов», позволяющий снизить трудоемкость процесса, ученым агроуниверситета вручили спецприз — Кубок и Диплом. Также восемь из двадцати девяти проектов, представленных учеными вуза, удостоили серебряных и двенадцать проектов — бронзовых медалей салона. Каждый из них — результат серьезной работы в рамках приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Р. Ф. Проекты включают разработки в сфере цифровизации сельского хозяйства, в области органического земледелия и экологизации аграрного производства, а также целый ряд технических решений для механизации различных производственных процессов в растениеводстве и животноводстве. Всего в этом году в рамках Салона было представлено свыше 600 экспонатов.

За активное участие ученых вуза в работе Международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» Рязанскому агротехнологическому университету был вручен Диплом «Почтения и благодарности».