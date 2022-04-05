Проект культурного центра «Тарковский» под Рязанью представят в августе 2022 года

В музейный комплекс войдут различные экспозиции, зрительные залы и библиотека, проработают вопросы сохранения природных ландшафтов, окружающих дом режиссера.

Проект культурного центра «Тарковский» представят в августе 2022 года. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщило областное правительство после открытия выставки «Сотворение Родины», посвященной празднованию 90-летия со дня рождения кинорежиссера.

Центр откроют в поселке Мясной, где находится дом Андрея Тарковского.

«В регионе открылась выставка „Сотворение Родины“. Она проходит в рамках одноименного проекта, приуроченного к празднованию 90-летия кинорежиссера Андрея Тарковского. По поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова там сейчас ведется работа по созданию культурного центра „Тарковский“. В августе проект будет представлен общественности», — говорится в сообщении.

В музейный комплекс войдут различные экспозиции, зрительные залы и библиотека, проработают вопросы сохранения природных ландшафтов, окружающих дом режиссера.

Фото Global Look Press