Приставы принудительно взыщут с компании Meta* около двух миллиардов рублей

В отношении компании, признанную в России экстремистской, возбудили исполнительное производство.

Приставы принудительно взыщут с компании Meta* около двух миллиардов рублей. Об этом пишет « Интерфакс ».

Российские приставы завели на фирму дело о принудительном взыскании оборотного штрафа. Его Meta* получила за неоднократный отказ удалить нелегальный в России контент.

По информации материалов банка данных Федеральной службы судебных приставов, на основании решения Таганского суда Москвы в отношении компании возбудили исполнительное производство о взыскании 1 990 985 000 рублей.

*признана экстремистской и запрещена в России