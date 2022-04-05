Полиция отчиталась о работе с ранее судимыми рязанцами

Оперативные мероприятия проходили с 28 марта по 1 апреля.

Рязанские полицейские отчитались о работе с ранее судимыми людьми. Информация появилась на сайте регионального УМВД.

Оперативные мероприятия проходили с 28 марта по 1 апреля.

Правоохранители посетили освободившихся людей по месту жительства. Также они проводили работу по адаптации и трудоустройству этой категории рязанцев. Помимо этого, полицейские проверили, как освободившиеся люди соблюдали административный надзор.

Всего они пообщались с более, чем 1 100 бывших заключенных. Полицейские нашли двух человек, уклонявшихся от административного надзора. Правоохранители пресекли более 200 нарушений — среди них более 100 фактов несоблюдений установленных судом ограничений.

На учет в органы поставили 28 ранее судимых людей. В суды направлены четыре заявления об установлении административного надзора.