Песков рассказал, как будет проходить парад 9 мая
«Это святой праздник для всех россиян, он был и останется святым праздником», — сказал Песков.
Песков рассказал, как будет проходить парад 9 мая. Об этом пишет «
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как будет проходить парад на 9 мая в этом году.
Он заявил, что праздник пройдет «как всегда».
«Это святой праздник для всех россиян, он был и останется святым праздником», — сказал Песков.
Также представитель Кремля сказал, что не знает, будут ли участвовать в параде Победы подразделения ЛДНР. Песков пояснил, что состав участников сообщает Минобороны.