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Песков рассказал, как будет проходить парад 9 мая
«Это святой праздник для всех россиян, он был и останется святым праздником», — сказал Песков.

Песков рассказал, как будет проходить парад 9 мая. Об этом пишет «МК».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как будет проходить парад на 9 мая в этом году.

Он заявил, что праздник пройдет «как всегда».

«Это святой праздник для всех россиян, он был и останется святым праздником», — сказал Песков.

Также представитель Кремля сказал, что не знает, будут ли участвовать в параде Победы подразделения ЛДНР. Песков пояснил, что состав участников сообщает Минобороны.