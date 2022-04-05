«Новая газета»: Олег Шишов вышел из состава ЛДПР
Об этом изданию сообщили собственные источники.
Бывший мэр Рязани, депутат гордумы Олег Шишов вышел из ЛДПР. Об этом сообщила «
По информации издания, Шишов покинул партию 30 марта. Причиной стали «кардинальные разногласия» с исполняющим обязанности координатора региональной парторганизации Александром Шериным по поводу ее политического будущего.
Отмечается, что Шишов не прокомментировал ситуацию.
Напомним, депутат возглавлял горадминистрацию с 2008 по 2010 годы.