«Новая газета»: Олег Шишов вышел из состава ЛДПР

Об этом изданию сообщили собственные источники.

Бывший мэр Рязани, депутат гордумы Олег Шишов вышел из ЛДПР. Об этом сообщила « Новая газета-Рязань » со ссылкой на собственные источники во вторник, 5 апреля.

По информации издания, Шишов покинул партию 30 марта. Причиной стали «кардинальные разногласия» с исполняющим обязанности координатора региональной парторганизации Александром Шериным по поводу ее политического будущего.

Отмечается, что Шишов не прокомментировал ситуацию.

Напомним, депутат возглавлял горадминистрацию с 2008 по 2010 годы.