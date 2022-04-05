В Минобороны предупредили, что украинские спецслужбы подготовили новые фейки с «убитыми мирными жителями»

Подобные «съемки» организованы в Сумах, Конотопе и других городах.

Украинские спецслужбы продолжают снимать фейки с якобы погибшими от действий российских войск мирными жителями. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщило Минобороны.

«По подтвержденной информации, вчера вечером в Мощуне в 23 км северо-западнее Киева солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций провели очередную постановочную съемку якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей — для распространения через западные СМИ», — говорится в сообщении ведомства.

Подобные «съемки» организованы в Сумах, Конотопе и других городах.