Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
Срд, 06
Чтв, 07
ЦБ USD 83.59 0.16 05/04
ЦБ EUR 92.39 0.24 05/04
Нал. USD 77.00 / 90.00 09:03
Нал. EUR 80.00 / 95.00 09:03
Новости
Публикации
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Потребност...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
39 минут назад
105
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
8 656
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
4 953
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
16 861
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Минэкономразвития предложило продлить срок действия водительских прав, заканчивающихся до конца 2023 года
Процедура может коснуться более пяти миллионов человек.

Минэкономразвития предложило продлить срок действия прав у водителей, заканчивающихся в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года. Об этом пишет LIFE.

По предварительным данным, процедура коснется более пяти миллионов владельцев удостоверений.

Инициатива связана со снижением нагрузки на бизнес в условиях санкций.

Также по предложению Минтранса, Минэкономразвития предложило продлить на 12 месяцев срок действия диагностических карт. Документы содержат заключения о соответствии машин требованиям безопасности и оформлены в отношении специализированных транспортных средств и прицепов к ним, предназначенных для перевозок опасных грузов, зарегистрированных в районах Крайнего Севера. По предварительным оценкам, мера коснется около 600 организаций.

Также Минэкономразвития предложило продлить на 12 месяцев сроки действия других документов. Среди них срочные разрешения, касающиеся аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, отдельные санитарно-эпидемиологические заключения, а также свидетельства о государственной регистрации племенных стад.