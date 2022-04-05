Минэкономразвития предложило продлить срок действия водительских прав, заканчивающихся до конца 2023 года

Процедура может коснуться более пяти миллионов человек.

Минэкономразвития предложило продлить срок действия прав у водителей, заканчивающихся в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года. Об этом пишет LIFE .

По предварительным данным, процедура коснется более пяти миллионов владельцев удостоверений.

Инициатива связана со снижением нагрузки на бизнес в условиях санкций.

Также по предложению Минтранса, Минэкономразвития предложило продлить на 12 месяцев срок действия диагностических карт. Документы содержат заключения о соответствии машин требованиям безопасности и оформлены в отношении специализированных транспортных средств и прицепов к ним, предназначенных для перевозок опасных грузов, зарегистрированных в районах Крайнего Севера. По предварительным оценкам, мера коснется около 600 организаций.

Также Минэкономразвития предложило продлить на 12 месяцев сроки действия других документов. Среди них срочные разрешения, касающиеся аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, отдельные санитарно-эпидемиологические заключения, а также свидетельства о государственной регистрации племенных стад.