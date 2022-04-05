МХК «Рязань-ВДВ» вышел в полуфинал плей-офф

В четвертьфинале плей-офф Кубка регионов «Рязань-ВДВ» боролась с пензенской командой «Дизелист». Со счетом 3:2 в серии «десантники» вышли в полуфинал, где продолжат борьбу за Кубок.

В четвертьфинале плей-офф Кубка регионов «Рязань-ВДВ» боролась с пензенской командой «Дизелист». Со счетом 3:2 в серии «десантники» вышли в полуфинал, где продолжат борьбу за Кубок. В решающем пятом матче 3 апреля «десантники» одержали победу над пензенским «Дизелистом» со счетом 4:2.

В полуфинале плей-офф «Рязань-ВДВ» сыграет с питерской МХК «Динамо-Юниор». Первые матчи серии пройдут на домашней арене «Олимпийского» 9 апреля и 10 апреля в 17:00.

Далее «десантники» отправятся в Санкт-Петербург, где сыграют на льду соперника 13 апреля в 13:00. Серия продлится до трех побед. Если после трех встреч победитель не будет определен, дополнительные матчи состоятся 14 апреля в Санкт-Петербурге и 17 апреля в Рязани на домашней арене «Олимпийского».

«У меня еще не было опыта игры в плей-офф — это совершенно другие эмоции по сравнению с регулярным чемпионатом. Подводя итоги 1/ 4, можно сказать, что все игры с „Дизелистом“ получились интересными и увлекательными. Большое спасибо хочется сказать нашим болельщикам, за такую фантастическую поддержку, очень приятно играть при такой атмосфере. В 1/ 2 у нас только одна цель и это — победа! Ждем болельщиков на трибунах „Олимпийского“, нам нужна их поддержка!» — сказал нападающий МХК «Рязань-ВДВ» Игорь Теребов.