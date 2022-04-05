Любимов пригрозил руководителям коммунальных служб за оставленные «разрытия»

Политик обратил внимание на жалобы в соцсетях на заседании облправительства.

Губернатор Николай Любимов обратил внимание на жалобы в соцсетях, касающиеся недоработки коммунальных служб. Соответствующую тему политик поднял во вторник, 5 апреля, на заседании правительства.

«Суть проблемы — организации, который проводили ремонтные работы на сетях тепло, водоснабжения, оставляют после себя перерытые участки автодорог, разбитые тротуары, колодцы. Жителей это возмущает. Это, мягко говоря, ненормально», — заявил губернатор.

По его словам, подобные жалобы поступали с улиц Рязани и районов области.

«Это вопросы к „Водоканалу“, „РМПТС“ и аналогичным службам в других городах. Почему дело не доводится до конца? Это наплевательское отношение к рязанцам…», — отметил политик.

Любимов попросил разобраться и навести порядок, а главам администраций — взять работу на контроль.

«Для этого не нужны какие-то большие финансовые расходы. Все время оправдываются люди, что денег нет. На самом деле это вопрос грамотного планирования, контроля и ответственности всех участников ремонта.

Если результата не будет, то руководителей организаций, которые разрыли и не заделали за собой эти „разрытия“… просто за руль личного автомобиля посадить их… и пусть они 100 раз туда и обратно проедутся или пройдутся пешком. Пусть попрыгают по этим ямам и испортят свое имущество… Получается, что жители Рязани его портят… или ноги разбивают или свои автомобили», — заключил политик.