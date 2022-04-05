Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
Срд, 06
Чтв, 07
ЦБ USD 83.59 0.16 05/04
ЦБ EUR 92.39 0.24 05/04
Нал. USD 77.00 / 90.00 09:03
Нал. EUR 80.00 / 95.00 09:03
Новости
Публикации
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
8 376
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
4 827
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
16 735
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
9 237
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов пригрозил руководителям коммунальных служб за оставленные «разрытия»
Политик обратил внимание на жалобы в соцсетях на заседании облправительства.

Губернатор Николай Любимов обратил внимание на жалобы в соцсетях, касающиеся недоработки коммунальных служб. Соответствующую тему политик поднял во вторник, 5 апреля, на заседании правительства.

«Суть проблемы — организации, который проводили ремонтные работы на сетях тепло, водоснабжения, оставляют после себя перерытые участки автодорог, разбитые тротуары, колодцы. Жителей это возмущает. Это, мягко говоря, ненормально», — заявил губернатор.

По его словам, подобные жалобы поступали с улиц Рязани и районов области.

«Это вопросы к „Водоканалу“, „РМПТС“ и аналогичным службам в других городах. Почему дело не доводится до конца? Это наплевательское отношение к рязанцам…», — отметил политик.

Любимов попросил разобраться и навести порядок, а главам администраций — взять работу на контроль.

«Для этого не нужны какие-то большие финансовые расходы. Все время оправдываются люди, что денег нет. На самом деле это вопрос грамотного планирования, контроля и ответственности всех участников ремонта.

Если результата не будет, то руководителей организаций, которые разрыли и не заделали за собой эти „разрытия“… просто за руль личного автомобиля посадить их… и пусть они 100 раз туда и обратно проедутся или пройдутся пешком. Пусть попрыгают по этим ямам и испортят свое имущество… Получается, что жители Рязани его портят… или ноги разбивают или свои автомобили», — заключил политик.