Лавров назвал цель распространения фейков о Буче

Глава МИД Сергей Лавров назвал причину распространения фейков о Буче. Свое предположение во вторник, 5 апреля, он
Лавров заявил, что фейки о Буче — это попытка украинских властей отвлечь внимание от их отказа от соглашений в Стамбуле. Глава ведомства предположил, что Украина пытается «отыграть назад» и выдвигает новые условия.
«У нас есть все основания полагать, что сделано это было для того, чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия, а как только западные СМИ разогнали фальшивку про город Буча, украинские переговорщики попытались вообще прервать переговорный процесс», — сказал он.
Ранее ряд украинских и западных СМИ распространили видео, снятое якобы в городе Буча Киевской области. На кадрах видно, что на дороге лежат тела мирных жителей. В их убийстве обвинили российских военных, однако в Кремле назвали этот ролик фейком и провокацией. В свою очередь глава столичного СУ