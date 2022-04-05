Лавров назвал цель распространения фейков о Буче

По его мнению, фейки о Буче — это попытка украинских властей отвлечь внимание от их отказа от соглашений в Стамбуле. Глава ведомства предположил, что Украине пытается «отыграть назад» и выдвигает новые условия.

Глава МИД Сергей Лавров назвал причину распространения фейков о Буче. Свое предположение во вторник, 5 апреля, он высказал в эфире телеканала «Россия 24».

Лавров заявил, что фейки о Буче — это попытка украинских властей отвлечь внимание от их отказа от соглашений в Стамбуле. Глава ведомства предположил, что Украина пытается «отыграть назад» и выдвигает новые условия.

«У нас есть все основания полагать, что сделано это было для того, чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия, а как только западные СМИ разогнали фальшивку про город Буча, украинские переговорщики попытались вообще прервать переговорный процесс», — сказал он.