Крупные инвесторы смогут арендовать рязанские земельные участки за один рубль

Ранее президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет регионам определить льготную плату за земельные участки.

В Рязанской области крупные инвесторы смогут арендовать земельные участки за один рубль. Такое решение принял губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства во вторник, 5 апреля.

Ранее президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет регионам определить льготную плату за земельные участки.

«В частности, закон позволяет на год устанавливать арендную плату в размере одного рубля за участок. Эта инициатива — важная дополнительная поддержка бизнеса, которая позволит простимулировать дальнейшее привлечение инвестиций в проекты на территории нашего региона в промышленности и сельском хозяйстве. Мы намерены идти именно этим путем», — сказал губернатор.

По итогам заседания инвестиционного комитета подготовлены два документа, чтобы обеспечить оперативную реализацию этого федерального закона и предусмотренной меры поддержки. Первый законопроект — об установлении для юридических лиц, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты, арендной платы за земельные участки в размере одного рубля за каждый и сроком на 1 год. Второй — это предложение о внесении изменений в закон Рязанской области о господдержке инвестиционной деятельности.

«Предлагаемые корректировки также позволят за 1 рубль арендной платы за земельный участок предоставлять его юридическому лицу без торгов для реализации масштабного инвестпроекта. Объем инвестиций такого проекта должен быть в форме капитальных вложений не менее 100 миллионов рублей», — добавил губернатор.