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Конфликт водителя и пассажира из бесплатного автобуса гипермаркета «Глобус» попал на видео
На видео попало окончание конфликта. Водитель остановил автобус около светофора рядом с «Апельсином» на улице Есенина и не выпускал пассажира, пока тот не удалит видео, которое снимал с его участием.

Конфликт водителя и пассажира из бесплатного автобуса гипермаркета «Глобус» попал на видео. Ролик разместили в понедельник, 4 апреля.

Отмечается, что водитель не стал открывать дверь автобуса на остановке около площади Театральной. По его словам, никто из пассажиров не изъявлял желания выйти. Пассажир утверждал, что водитель отказывался его пускать внутрь.

На видео попало окончание конфликта. Водитель остановил автобус около светофора рядом с «Апельсином» на улице Есенина и не выпускал пассажира, пока тот не удалит видео, которое снимал с его участием.

Ссора закончилась тем, что водитель сфотографировал пассажира и выпустил его.