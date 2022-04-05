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«Капитал-строитель жилья!» объявила конкурс на лучшее название улицы
Строительная компания вместе с АН «Личный риэлтор» пригласила рязанцев поучаствовать в конкурсе на название улицы для строящегося ЖК «Центральный».

Строительная компания «Капитал-строитель жилья!» вместе с АН «Личный риэлтор» пригласила рязанцев поучаствовать в конкурсе на название улицы для строящегося ЖК «Центральный».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить на сайте специальную форму https://clck.ru/ejaTW. От участников потребуется имя и номер телефона. Название улицы должно соответствовать следующим критериям: оно должно быть на русском языке, состоять из одного или двух слов, включая имена собственные (фамилии), но не должно повторять уже существующих улиц Рязани и Рязанской области.

Конкурс будет проходить в два этапа: на первом этапе будут собраны все предложенные варианты. На втором — выбраны два победителя: победитель по версии «Капитала» и наименование, побеждающее с большинством голосов в открытом голосовании. Каждый этап продлится неделю.

Два выбранных варианта представят на рассмотрение администрации Рязани. В том случае, если варианты будут повторяться, предпочтение получит автор, приславший наименование первым.

Конкурс проводится с 5 по 19 апреля 2022 года включительно. Подведение итогов и объявление победителя состоится 21 апреля 2022 года. Победитель, помимо персонального названия улицы, получит ценный приз от организаторов конкурса.