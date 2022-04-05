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Глава Крыма: Зеленский и его подельники окажутся за решеткой
Он также напомнил, что накануне Зеленский издал указ о создании делегации для переговоров с Россией по подготовке и согласованию договора «о гарантиях безопасности Украины». При этом практически одновременно он выступил с очередным обращением к народу, в котором озвучил угрозы расправы в адрес российских журналистов. Аксенов заявил, что с таким обращением он «фактически скатился до уровня террориста».

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский и другие представители нацистского режима окажутся в тюрьме. Об этом во вторник, 5 апреля, он написал в своем telegram-канале.

«Уверен, что одна из причин истерик Зеленского и других представителей нацистского режима — это страх преступников перед неминуемым возмездием. Не сомневаюсь, что оно обязательно будет, и все они окажутся за решеткой», — написал Аксенов.

Глава Крыма также напомнил, что накануне Зеленский издал указ о создании делегации для переговоров с Россией по подготовке и согласованию договора «о гарантиях безопасности Украины». При этом практически одновременно он выступил с очередным обращением к народу, в котором озвучил угрозы расправы в адрес российских журналистов. Аксенов заявил, что с таким обращением он «фактически скатился до уровня террориста».

«Это к вопросу о вменяемости украинского руководства и его способности не то что к переговорам и к соблюдению каких-либо соглашений, а в принципе к адекватному восприятию реальности», — подчеркнул Аксенов.