Эксперт спрогнозировал глобальный продовольственный кризис из-за санкций
Основные причины: нарушения хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, нарастающий дефицит и рост цен на энергоносители.
Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов спрогнозировал глобальный продовольственный кризис из-за санкций. Он рассказал агентству «
Основными причинами кризиса эксперт назвал рост цен на продовольствие, нарастающий дефицит, нарушение хозяйственных связей, логистики сырья и удобрений.
Рамазанов отметил, что Россия экспортирует больше всех зерна, удобрений и энергоносителей, а полноценной замены российскому экспорту на мировом рынке нет.
Также эксперт подчеркнул, что из-за введенных санкций ни одна страна мира не выиграет.