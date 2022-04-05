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Эксперт спрогнозировал глобальный продовольственный кризис из-за санкций
Основные причины: нарушения хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, нарастающий дефицит и рост цен на энергоносители.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов спрогнозировал глобальный продовольственный кризис из-за санкций. Он рассказал агентству «Прайм», что в мире в настоящее время происходит сокращение производства продовольствия.

Основными причинами кризиса эксперт назвал рост цен на продовольствие, нарастающий дефицит, нарушение хозяйственных связей, логистики сырья и удобрений.

Рамазанов отметил, что Россия экспортирует больше всех зерна, удобрений и энергоносителей, а полноценной замены российскому экспорту на мировом рынке нет.

Также эксперт подчеркнул, что из-за введенных санкций ни одна страна мира не выиграет.