«Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка

Публикацию украинского подразделения фирмы в пресс-службе ретейлера назвали «дезинформацией».

Ретейлер «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

На сайте украинского подразделения «Ашан» появился релиз, в котором появилась информация об уходе ретейлера из России. В компании назвали слухи «дезинформацией».

«Данная статья не соответствует действительности и является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию. „Ашан Ритейл Россия“ продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность», — указано в сообщении компании.