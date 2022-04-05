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«Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка
Публикацию украинского подразделения фирмы в пресс-службе ретейлера назвали «дезинформацией».

Ретейлер «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

На сайте украинского подразделения «Ашан» появился релиз, в котором появилась информация об уходе ретейлера из России. В компании назвали слухи «дезинформацией».

«Данная статья не соответствует действительности и является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию. „Ашан Ритейл Россия“ продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность», — указано в сообщении компании.