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Airbnb запретил пользователям из России и Белоруссии бронировать жилье в сервисе
Доступ закрыли с 4 апреля и аннулировали все ранее выбранные услуги.

Сервис бронирования жилья Airbnb запретил пользователям из России и Белоруссии пользоваться приложением. Об этом во вторник, 5 апреля, говорится на сайте сервиса.

Доступ закрыли с 4 апреля и аннулировали все ранее выбранные услуги.

«Бронирования в России и Белоруссии, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены… бронирования жилья и впечатлений в России и Белоруссии прекращены, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирования где бы то ни было», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пользователям обеих стран закрыли доступ к календарям бронирования, запретили бронирование жилья в других государствах, прием гостей для хозяев в России и Белоруссии также невозможен.