Жители рязанской Горрощи пожаловались на подростков-«вандалов»

Речь идет о доме на улице Чернышевского. Отмечается, что он недавно был сдан.

Жители рязанской Горрощи пожаловались на подростков-«вандалов». Пост опубликован в соцсетях в понедельник, 4 апреля.

Речь идет о доме на улице Чернышевского. В посте указано, что он недавно был сдан.

«Молодежь со всей округи считает, что этот дом построен для их развлечения. Уже замечены факты вандализма. Вскоре этим займутся правоохранительные органы», — отметил пользователь.