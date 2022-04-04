Жителей Москвы предупредили о гребне антициклона

Температура будет достигать до +4 градусов, по области — от 0 до +5 градусов.

В понедельник, 4 апреля, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Специалист сообщил, что погода будет обусловлена гребнем антициклона. Ожидается, что будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Температура будет достигать до +4 градусов, по области — от 0 до +5 градусов.

Порывы ветра будут достигать до 2-7 метров в секунду.

Синоптик отметил, что давление составит 741 миллиметр ртутного столба. Ожидается умеренная солнечная активность, неустойчивое геомагнитное поле.