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В Верховном суде поддержали предложения об ответственности за исполнение санкций
Об этом заявил сенатор Андрей Клишас.

Верховный суд поддержал предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. Об этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил в telegram-канале.

«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — сообщил сенатор.

Напомним, о возможном введении поправок в законодательство рассказал депутат Госдумы Андрей Турчак в воскресенье, 3 апреля. Как пишет РИА Новости, есть случаи, когда российские компании отказываются работать с банками и предприятиями, оказавшимися под санкциями, из-за риска самим оказаться под ограничениями.