В Уфе годовалый ребенок умер, опрокинув на себя чайник кипятка

Годовалая девочка на кухне задела провод электрического чайника, который торчал со стола. На ребенка опрокинулось два литра горячей воды.

В Уфе годовалый ребенок умер, опрокинув на себя чайник кипятка. Об этом пишет портал ГорОбзор.ру со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 апреля. Годовалая девочка на кухне задела провод электрического чайника, который торчал со стола. На ребенка опрокинулось два литра горячей воды.

Родители оказали ребенку первую помощь и вызвали скорую. Девочка скончалась по дороге в больницу.

Уточняется, что девочка воспитывалась в благополучной семье, у нее была старшая четырехлетняя сестра.