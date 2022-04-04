В Тамбовской области мужчина погиб при столкновении двух легковушек

Авария произошла в субботу, 2 апреля, на четвертом километре трассы «Мичуринск — Липецк».

В Тамбовской области мужчина погиб при столкновении двух легковушек. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД «Мичуринский».

Авария случилась в субботу, 2 апреля, в 10:20, на четвертом километре трассы «Мичуринск — Липецк».

По предварительным данным, водитель Renault Logan выехал на «встречку» и врезался в Mitsubishi Pajero, за рулем которого была женщина 1977 года рождения.

Водитель Renault, мужчина 1959 года рождения, умер на месте аварии до приезда скорой. Пассажира госпитализировали в больницу Мичуринска.

Полицейские устанавливают подробности аварии.