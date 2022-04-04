В Сараевском районе полицейские задержали пьяного водителя
Инцидент произошел в субботу, 2 апреля.
В Сараевском районе полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщило
Инцидент произошел в селе Кривское в субботу, 2 апреля.
Полицейские остановили водителя Chevrolet Niva для проверки документов. Во время общения с 46-летним мужчиной у него выявили признаки алкогольного опьянения.
Ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Алкотестер показал 0,628 промилле.
Водителя отстранили от управления автомобилем. На него составили административный протокол.