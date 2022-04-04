В Рязанской области подтопило два моста
В МЧС уточнили, что жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются лодочные переправы и объездные пути.
В Рязанской области подтопило два моста. Об этом
В понедельник, 4 апреля, в Сапожковском районе около Красной Яблоньки подтопило низководный мост через Пару.
Также около Ряжска из-за подъема воды в реке Хупта подтопило низководный мост.
В МЧС уточнили, что жизнеобеспечение населения не нарушено: в Сапожковском районе имеются лодочные переправы, в Ряжском — объездной путь.
Ранее сообщалось, что из-за подъема воды в Сапожковском районе подтопило два моста.