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В Рязанской области подтопило два моста
В МЧС уточнили, что жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются лодочные переправы и объездные пути.

В Рязанской области подтопило два моста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В понедельник, 4 апреля, в Сапожковском районе около Красной Яблоньки подтопило низководный мост через Пару.

Также около Ряжска из-за подъема воды в реке Хупта подтопило низководный мост.

В МЧС уточнили, что жизнеобеспечение населения не нарушено: в Сапожковском районе имеются лодочные переправы, в Ряжском — объездной путь.

Ранее сообщалось, что из-за подъема воды в Сапожковском районе подтопило два моста.