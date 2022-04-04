В Рязанской области подтопило два моста

В МЧС уточнили, что жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются лодочные переправы и объездные пути.

В Рязанской области подтопило два моста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В понедельник, 4 апреля, в Сапожковском районе около Красной Яблоньки подтопило низководный мост через Пару.

Также около Ряжска из-за подъема воды в реке Хупта подтопило низководный мост.

В МЧС уточнили, что жизнеобеспечение населения не нарушено: в Сапожковском районе имеются лодочные переправы, в Ряжском — объездной путь.

Ранее сообщалось, что из-за подъема воды в Сапожковском районе подтопило два моста.