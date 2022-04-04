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В Рязанском районе создадут новый логистический парк
Новая инвестиционная площадка займет порядка 150 гектаров. Ее главными преимуществами станут близость к федеральной трассе М5 «Урал» и грузовой железнодорожной станции «Листвянка», а также транспортно-логистическому хабу, который расположится на базе бывшего аэропорта «Протасово».

Новая инвестиционная площадка займет порядка 150 гектаров. Ее главными преимуществами станут близость к федеральной трассе М5 «Урал» и грузовой железнодорожной станции «Листвянка», а также транспортно-логистическому хабу, который расположится на базе бывшего аэропорта «Протасово». Об этом объявил зампред регионального правительства Артем Никитин на заседании Инвестиционного комитета, которое провел 4 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По словам Артема Никитина, в настоящее время министерство имущественных и земельных отношений проводит аудит земельных участков для последующего межевания и оформления. «Мы в самом начале работы над созданием этой площадки. Но богатый опыт, который мы приобрели с индустриальным парком „Рязанский“ поможет нам организовать работу максимально четко и в кратчайшие сроки запустить эту площадку», — отметил зампред регионального правительства, комментируя дальнейший ход работ.

«Корпорация развития и экономический блок правительства предлагает установить дедлайн в один год, начиная с сегодняшнего дня, — определил сроки реализации проекта Артем Никитин. — Мы уже имеем дорожные карты и понимаем механизмы, как обеспечить запуск этого парка уже через год».

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы деятельности инвестиционных уполномоченных муниципалитетов и рабочих групп, созданных при Инвестиционном комитете в рамках внедрения в Рязанской области Регионального инвестиционного стандарта 2.0.