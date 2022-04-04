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В Рязанском районе полицейские задержали мужчину, который воровал топливо из нефтепродуктопровода
Против рязанца возбудили уголовное дело по пункту б части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В Рязанском районе полицейские задержали мужчину, который воровал топливо из нефтепродуктопровода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию поступила информация, что в Рязанском районе из нефтепродуктопровода под землей проложен шланг до одного из участков в селе Александрово. Выяснилось, что на участке находится автоматизированная насосная станция, которая наполняет резервуар. Таким образом охранная система предприятия не фиксировала падения давления в трубопроводе. Также оперативники установили, что от дома почти каждый день отъезжает грузовик с баками, которые заполнены дизельным топливом. Его в дальнейшем реализовали перекупщикам.

В результате спецоперации оперативники задержали 50-летнего рязанца, ранее судимого за кражу. На его участке нашли шланг высокого давления, шаровой кран, механический монометр, ресивер для выравнивания давления, регулятор давления и емкость с летним дизельным топливом.

Также на нефтебазе около Рязани сотрудники полиции задержали грузовик «ГАЗ Валдай», в котором были шесть баков с дизельным топливом объемом один кубометр. Рядом нашли цистерну с похищенным нефтепродуктом.

Всего полицейские изъяли около 15 тонн дизтоплива на сумму 645 тысяч рублей. По предварительным данным, топливо воровали в течение трех месяцев.

Уголовное дело возбудили по б части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).