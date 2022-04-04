Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
Втр, 05
Срд, 06
ЦБ USD 83.43 0.02 02/04
ЦБ EUR 92.15 -0.34 02/04
Нал. USD 77.00 / 90.00 09:03
Нал. EUR 80.00 / 95.00 09:03
Новости
Публикации
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
Вчера 10:18
6 383
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
4 277
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
16 219
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
8 734
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области закрыли движение по семи мостам
Шесть низководных и один наплавной мост временно закрыли для движения транспорта и пешеходов из-за подъема уровня воды в реках.

В Рязанской области закрыли движение по семи мостам. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса в понедельник, 4 апреля.

Шесть низководных и один наплавной мост временно закрыли для движения транспорта и пешеходов из-за подъема уровня воды в реках:

  • в Путятинском районе — через Пару у села Летники;
  • в Сапожковском районе — через Пару у сел Красная Яблонька и Дмитриевка, а также к Скиту Свято-Данилова монастыря;
  • в Ряжском районе — через Хупту около Ряжска;
  • в Александро-Невском районе — через Хупту в деревне Норовка;
  • в Шацком районе — через Цну у села Польное Ялтуново.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрутов.