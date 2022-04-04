В Рязанской области закрыли движение по семи мостам
Шесть низководных и один наплавной мост временно закрыли для движения транспорта и пешеходов из-за подъема уровня воды в реках.
В Рязанской области закрыли движение по семи мостам. Об этом
Шесть низководных и один наплавной мост временно закрыли для движения транспорта и пешеходов из-за подъема уровня воды в реках:
- в Путятинском районе — через Пару у села Летники;
- в Сапожковском районе — через Пару у сел Красная Яблонька и Дмитриевка, а также к Скиту Свято-Данилова монастыря;
- в Ряжском районе — через Хупту около Ряжска;
- в Александро-Невском районе — через Хупту в деревне Норовка;
- в Шацком районе — через Цну у села Польное Ялтуново.
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрутов.