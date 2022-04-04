В Рязанской области потеплеет до +8 градусов

Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В Рязанской области потеплеет до +8 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 5 апреля, на территории Рязанской области будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Юго-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, днем местами усилится до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -8, -3 градуса, днем ожидается +3, +8 градусов.