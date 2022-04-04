В Рязани прошел рейд по местам нелегальной торговли

Инспекция состоялась на улице Новоселов.

В Рязани прошел рейд по местам несанкционированной торговли. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В пятницу, 1 апреля, инспекция состоялась на улице Новоселов. По ее результатам специалисты составили 12 административных протоколов. Сотрудники дирекции благоустройства привели территорию в порядок.

Отмечается, что за март по этому адресу за торговлю вне установленных мест составили 43 административных протокола.