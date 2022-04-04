В Рязани после столкновения двух легковушек пострадала женщина

Авария произошла на Московском шоссе.

В Рязани после столкновения двух легковушек пострадала женщина. Об этом сообщило региональное УМВД .

Авария случилась в субботу, 2 апреля, в районе дома № 51/1 по Московскому шоссе.

По предварительным данным, 24-летний рязанец на «ВАЗ» врезался в стоявший Hyundai Solaris, за рулем которого был 35-летний житель Таджикистана.

В результате аварии травмы получила 62-летняя пассажирка иномарки. Ей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка.