В Рязани после столкновения двух легковушек пострадала женщина
Авария произошла на Московском шоссе.
В Рязани после столкновения двух легковушек пострадала женщина. Об этом сообщило
Авария случилась в субботу, 2 апреля, в районе дома № 51/1 по Московскому шоссе.
По предварительным данным, 24-летний рязанец на «ВАЗ» врезался в стоявший Hyundai Solaris, за рулем которого был 35-летний житель Таджикистана.
В результате аварии травмы получила 62-летняя пассажирка иномарки. Ей оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка.