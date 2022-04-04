В Рязани памятную стеллу воинам-связистам откроют 7 мая

Мероприятие пройдет в рамках празднования годовщины создания училища и дня радио.

В Рязани памятную стеллу воинам-связистам откроют 7 мая. Об этом сообщили на сайте региональной общественной организации ветеранов и выпускников училища связи.

Открытие пройдет в рамках празднования 81-летней годовщины открытия РВВКУС имени Захарова, а также дня радио. Мероприятие пройдет 7 мая в 12:00 по адресу: улица Каширина, дом № 1.

Напомним, училище связи закрылось в 2009 году по решению Минобороны.