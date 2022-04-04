В Рязани памятную стеллу воинам-связистам откроют 7 мая
Мероприятие пройдет в рамках празднования годовщины создания училища и дня радио.
В Рязани памятную стеллу воинам-связистам откроют 7 мая. Об этом сообщили на сайте региональной общественной организации ветеранов и выпускников училища связи.
Открытие пройдет в рамках празднования 81-летней годовщины открытия РВВКУС имени Захарова, а также дня радио. Мероприятие пройдет 7 мая в 12:00 по адресу: улица Каширина, дом № 1.
Напомним, училище связи закрылось в 2009 году по решению Минобороны.