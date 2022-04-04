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В Рязани осудили женщину, которая под видом колдуньи обманула пенсионерку
Злоумышленница поняла, что смогла убедить пенсионерку и сказала, чтобы та принесла ей деньги и ювелирные изделия для снятия «порчи». Потерпевшая отдала гостье 35 тысяч рублей и украшения из золота.

В Рязани вынесли приговор ранее судимой жительнице Рыбного, которая украла у пенсионерки деньги и украшения. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В июле 2021 года женщина приехала в Рязань, зашла в один из домов на проезде Яблочкова. В подъезде она увидела пожилую женщину, которая приоткрыла дверь своей квартиры. Злоумышленница подошла к пенсионерке и сообщила, что ищет квартиру в аренду для дочери. Пожилая женщина впустила гостью.

В квартире последняя сообщила, что на потерпевшую и ее дочь «наложена порча», которую она может устранить с помощью обряда. Она стала провести манипуляции со спичками, яйцом и землей, чтобы подтвердить свои слова. Пожилая женщина испугалась, поверила в «порчу» и стала выполнять ее указания.

Злоумышленница поняла, что смогла убедить пенсионерку и сказала, чтобы та принесла ей деньги и ювелирные изделия для снятия «порчи». Потерпевшая отдала гостье 35 тысяч рублей и украшения из золота.

Женщина сделала вид, что проводит обряд и увидела, что пенсионерка не смотрит за ее действиями. 30 тысяч рублей она убрала в карман, а взамен положила заранее принесенные с собой отрезки бумаги, накрыв их сверху оставшейся пятитысячной купюрой. После она вернула пенсионерке золото и пять тысяч с отрезками бумаги, которые та убрала в шкаф.

После этого, находясь в комнате, «колдунья» открыла шкаф, взяла оттуда ювелирные изделия на сумму 41 000 рублей, с которыми вышла из квартиры.

При задержании у злоумышленницы изъяли украшения и 15 тысяч рублей, которые вернули потерпевшей.

В суде женщина признала вину и раскаялась. Ей назначили три года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.