В Ростовской области сотрудницы банка инсценировали ограбление

Уголовное дело возбудили по статье 162 УК РФ («Разбой»).

В Ростовской области сотрудницы банка инсценировали ограбление. Об этом пишет сайт « МВД Медиа ».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в полицию Аксайского района поступило сообщение о краже денег из Сбербанка. Злоумышленник похитил более 20 млн рублей.

В ходе расследования оперативники совместно со службой безопасности банка установили, что к похищению денег могут быть причастны две сотрудницы банка. Они перевели сообщникам денежные средства и, чтобы скрыть хищение, предложили знакомому инсценировать ограбление за вознаграждение.

Полиция задержала четверых подозреваемых, в том числе и обеих работниц банка. Уголовное дело возбудили по статье 162 УК РФ («Разбой»).