В Ростовской области сотрудницы банка инсценировали ограбление
Уголовное дело возбудили по статье 162 УК РФ («Разбой»).
В Ростовской области сотрудницы банка инсценировали ограбление. Об этом пишет сайт «
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в полицию Аксайского района поступило сообщение о краже денег из Сбербанка. Злоумышленник похитил более 20 млн рублей.
В ходе расследования оперативники совместно со службой безопасности банка установили, что к похищению денег могут быть причастны две сотрудницы банка. Они перевели сообщникам денежные средства и, чтобы скрыть хищение, предложили знакомому инсценировать ограбление за вознаграждение.
Полиция задержала четверых подозреваемых, в том числе и обеих работниц банка. Уголовное дело возбудили по статье 162 УК РФ («Разбой»).