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В Приамурье мужчина задержали за двойное убийство
Полицейские заблокировали подозреваемого в его собственном гараже.

В Амурской области задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом сообщило РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Свободный.

В воскресенье, 3 апреля, в подъезде дома нашли мужчину 1962 года рождения и женщину 1955 года рождения с огнестрельными ранениями. Полицейские установили, что к убийству может быть причастен местный житель 1984 года рождения. На его розыск и задержание ориентировали все уличные наряды полиции.

В город приехал глава регионального УМВД Константин Носков. По данным ведомства, он лично руководил розыскными мероприятиями.

«Спустя несколько часов сотрудники полиции установили местонахождение разыскиваемого лица. Вооруженного мужчину блокировали в его собственном гараже», — рассказали в управлении.

По информации полиции, мужчина не реагировал на неоднократные требования сдаться. После долгих переговоров его задержали при поддержке СОБРа. Оружие изъяли.

На мужчину завели дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Он находится в изоляторе временного содержания.