В Московской области с моста упал пассажирский автобус, есть погибшие

Предварительно, пострадали десять человек.

В понедельник, 4 апреля, в Московской области с моста упал пассажирский автобус. Об этом сообщил Mash .

Предварительно, пострадали десять человек.

ДТП произошло на трассе М9, на повороте на Матренино. Очевидцы сообщили, что во время движения автобус начал «вилять», врезался в ограждение и упал.

На место выехали шесть бригад скорой, вылетели вертолеты. По предварительной информации, два человека погибли. В салоне было всего 20 человек.

Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело.