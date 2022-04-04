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В Московской области с моста упал пассажирский автобус, есть погибшие
Предварительно, пострадали десять человек.

В понедельник, 4 апреля, в Московской области с моста упал пассажирский автобус. Об этом сообщил Mash.

Предварительно, пострадали десять человек.

ДТП произошло на трассе М9, на повороте на Матренино. Очевидцы сообщили, что во время движения автобус начал «вилять», врезался в ограждение и упал.

На место выехали шесть бригад скорой, вылетели вертолеты. По предварительной информации, два человека погибли. В салоне было всего 20 человек.

Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело.