В Минтрансе Рязанской области назвали основные нарушения у водителей такси

Специалисты провели в марте девять рейдов.

Министерство транспорта Рязанской области рассказало о нарушениях при перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Об этом ведомство сообщило на сайте .

Сотрудники отдела контроля провели в марте девять рейдов.

Они составили протоколы за следующие нарушения:

за осуществление предпринимательской деятельности без разрешения — семь раз в Рязани, три в Михайлове, два в Рыбном;

за отсутствие в машине цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря — семь раз в Рязани, три в Михайлове, два в Рыбном;

за нарушение требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров — один раз в Рязани;

за управление машиной с незаконно установленным опознавательным фонарем такси — по одному разу в Рязани, Касимове, Шацке и Путятине.

Наибольшее количество правонарушителей в Рязани (семь) зарегистрировано в сервисе заказа такси «Яндекс.Такси».