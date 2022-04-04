В Минтрансе Рязанской области назвали основные нарушения у водителей такси
Специалисты провели в марте девять рейдов.
Министерство транспорта Рязанской области рассказало о нарушениях при перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Об этом ведомство сообщило на
Сотрудники отдела контроля провели в марте девять рейдов.
Они составили протоколы за следующие нарушения:
- за осуществление предпринимательской деятельности без разрешения — семь раз в Рязани, три в Михайлове, два в Рыбном;
- за отсутствие в машине цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря — семь раз в Рязани, три в Михайлове, два в Рыбном;
- за нарушение требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров — один раз в Рязани;
- за управление машиной с незаконно установленным опознавательным фонарем такси — по одному разу в Рязани, Касимове, Шацке и Путятине.
Наибольшее количество правонарушителей в Рязани (семь) зарегистрировано в сервисе заказа такси «Яндекс.Такси».