В Михайловском районе перевернулся «КамАЗ»
Водителя госпитализировали.
В Михайловском районе перевернулся «КамАЗ». Об этом сообщило
Авария случилась на 583 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» утром в субботу, 2 апреля, недалеко от поворота на село Пушкари.
20-летний мужчина сбил ограждение и съехал в кювете, где комбинированная дорожная машина опрокинулась.
По словам свидетелей, в начале 5:00 водитель убирал снег и ехал в сторону Михайлова. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем.
Житель Михайловского района получил повреждения. Его госпитализировали в райбольницу.