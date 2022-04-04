В Михайловском районе перевернулся «КамАЗ»

Водителя госпитализировали.

В Михайловском районе перевернулся «КамАЗ». Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Авария случилась на 583 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» утром в субботу, 2 апреля, недалеко от поворота на село Пушкари.

20-летний мужчина сбил ограждение и съехал в кювете, где комбинированная дорожная машина опрокинулась.

По словам свидетелей, в начале 5:00 водитель убирал снег и ехал в сторону Михайлова. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем.

Житель Михайловского района получил повреждения. Его госпитализировали в райбольницу.