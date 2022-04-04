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В Ленинградской области из-за издевательств над девятилетним мальчиком в лагере возбудили дело
Инциденты происходили в ДОЛ «Мечта» в Приозерском районе.

В Ленинградской области завели уголовное дело из-за издевательств над девятилетним мальчиком. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление следкома.

Инциденты происходили в лагере «Мечта» в Приозерском районе.

По информации следствия, руководство не обеспечило нужного числа воспитателей и вожатых. Из-за этого дети остались предоставленными сами себе.

«В результате в отношении несовершеннолетнего 2013 г. р. совершены общественно опасные деяния со стороны старших по возрасту детей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Они дадут оценку контролирующих органов, допустивших работу лагеря.

По данным РИА Новости, это дело стало вторым для ДОЛ. Первое было заведено летом 2021 года. После этого в лагере сменился руководитель.