В Кремле назвали воинственным предложение Польши разместить у себя ядерное оружие США

Дмитрий Песков уточнил, что это может привести к росту напряженности на континенте.

В Кремле назвали воинственным предложение Польши разместить у себя ядерное оружие США. Об этом пишет РИА Новости .

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль видит линию руководства Польши как антироссийскую. Он уточнил, что заявления Польши могут привести к росту напряженности на континенте.

Ранее польский вице-премьер Ярослав Качиньский в интервью Welt am Sonntag заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.