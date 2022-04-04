В Клепиковском районе сельских властей обязали создать площадку накопления твердых отходов
Решение вынес суд.
В Клепиковском районе сельских властей обязали создать площадку накопления твердых коммунальных отходов. Об этом сообщила пресс-служба природоохранной прокуратуры.
Специалисты проверили соблюдение законодательства в селе Колычево. Они установили, что в населенном пункте не оборудована площадка накопления отходов.
Природоохранный прокурор обратился в суд. Его требования были удовлетворены в полном объеме.
Так, орган местного самоуправления обязали создать площадку накопления твердых коммунальных отходов в селе Колычево, соответствующую требованиям.
Решение суда проконтролируют в региональной природоохранной прокуратуре.