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В Китае обнаружили новый вариант коронавируса
Новый вариант штамма «омикрон» нашли 28 марта и назвали ВА.1.1.

В Китае обнаружили новый вариант коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

В восточной провинции Цзянсу ученые выявили новый вариант штамма «омикрон». Его нашли 28 марта и назвали ВА.1.1.

В городском центре Сучжоу по контролю и профилактике заболеваний отметили, что для того, чтобы узнать подробную информацию о новом подварианте COVID-19, потребуются анализы и время для сравнения.

Впервые штамм «омикрон» обнаружили в 2021 году в Ботсване и Южно-Африканской Республике. Он получил обозначение B.1.1.529.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса.