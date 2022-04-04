В Китае обнаружили новый вариант коронавируса

Новый вариант штамма «омикрон» нашли 28 марта и назвали ВА.1.1.

В Китае обнаружили новый вариант коронавируса. Об этом пишет РИА Новости .

В восточной провинции Цзянсу ученые выявили новый вариант штамма «омикрон». Его нашли 28 марта и назвали ВА.1.1.

В городском центре Сучжоу по контролю и профилактике заболеваний отметили, что для того, чтобы узнать подробную информацию о новом подварианте COVID-19, потребуются анализы и время для сравнения.

Впервые штамм «омикрон» обнаружили в 2021 году в Ботсване и Южно-Африканской Республике. Он получил обозначение B.1.1.529.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса.