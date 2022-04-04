В Госдуму внесли проект заявления о признании геноцида русских на Украине

Депутаты утверждают, что Украина на протяжении восьми лет совершает преступление геноцида против русского населения, которое проживает на территории ЛДНР.

ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. Документ появился в электронной базе нижней палаты, передает РИА Новости .

Депутаты утверждают, что Украина на протяжении восьми лет совершает преступление геноцида против русского населения, которое проживает на территории ЛДНР.

В сообщении отмечается, что действия властей Украины являются «грубейшим нарушением международного права». В документе также говорится, что власти Украины прекратили выплату пенсий и соцпособий в ДНР и ЛНР, республики восемь лет были целями обстрелов.